ANP Crystal Palace trekt aan Van Aanholt

SUNDERLAND - Patrick van Aanholt heeft zich in de kijker gespeeld bij Crystal Palace. De Engelse club van manager Sam Allardyce legde deze week al een bod van naar verluidt zo'n 8,5 miljoen euro op de Nederlandse international neer bij Sunderland. De 'Black Cats' willen Van Aanholt echter niet kwijt.

Door ANP - 13-1-2017, 17:00 (Update 13-1-2017, 17:00)

,,Ik wil al mijn goede spelers behouden en bouwen aan een sterk elftal'', zei manager David Moyes vrijdag. ,,En Patrick is een heel belangrijke speler voor ons.'' De Brabander is een vaste waarde in het elftal van Moyes en maakte dit seizoen al drie doelpunten in de Premier League. Alleen spits Jermain Defoe scoorde vaker bij Sunderland (elf keer).

Allardyce kent Van Aanholt nog uit zijn periode bij Sunderland. De voormalig bondscoach van Engeland staat met Crystal Palace één plek boven zijn oude club, net boven de degradatiestreep in Engeland.