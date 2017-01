Feyenoord klaar voor race naar de titel

ROTTERDAM - Feyenoord is klaar voor de tweede helft van het seizoen, waarin de Rotterdammers hun eerste landstitel sinds 1999 willen binnenhalen. ,,Alle spelers, van nummer 1 tot en met 29, hebben maar één doel en dat is kampioen worden'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag. ,,Iedereen heeft daar zijn rol in. De jongens beseffen dat ze elkaar nodig hebben om succes te boeken.''

Door ANP - 13-1-2017, 18:16 (Update 13-1-2017, 18:16)

Feyenoord moet het in de eerste wedstrijden na de winterstop, te beginnen zondag in Kerkrade tegen Roda JC, wel stellen zonder aanjager Karim El Ahmadi. De middenvelder doet met Marokko mee aan het toernooi om de Afrika Cup. De kans is groot dat Van Bronckhorst ervoor kiest om Jens Toornstra naar het middenveld te halen om El Ahmadi te vervangen. ,,Die mogelijkheid is er, maar ik ben er nog niet uit'', zei Van Bronckhorst. ,,Na de tactische training van zaterdag maak ik mijn keuze.''