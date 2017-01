AZ opent 2017 met winst op Go Ahead Eagles

DEVENTER - AZ heeft de eerste wedstrijd van 2017 in de eredivisie gewonnen. De ploeg van trainer John van den Brom pakte vrijdag de volle buit bij Go Ahead Eagles: 1-3.

Door ANP - 13-1-2017, 21:59 (Update 13-1-2017, 21:59)

Spits Wout Weghorst opende in de 69e minuut de score in de Adelaarshorst met zijn tiende doelpunt van het seizoen. Alireza Jahanbakhsh tekende met een knal van grote afstand voor de 0-2, waarna Jarchinio Antonia vlak voor tijd de spanning nog even terugbracht uit een strafschop. In blessuretijd besliste Jahanbakhsh de wedstrijd, ook vanaf elf meter.

AZ nam door de zege de vierde plaats op de ranglijst voorlopig over van sc Heerenveen. Go Ahead Eagles blijft met twaalf punten de hekkensluiter van de eredivisie. Bij de thuisclub werd trainer Hans de Koning kort na de openingstreffer van Weghorst naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie.