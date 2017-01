PSV lief voor Excelsior

EINDHOVEN - PSV heeft zaterdagavond bij de hervatting van de competitie de kans op een uitbundige overwinning laten liggen. Met 'verloren zoon' Marco van Ginkel als gangmaker en Andrés Guardado als spelmaker was de titelverdediger oppermachtig tegen laagvlieger Excelsior. Gezien het spelbeeld viel de score van 2-0 echter veel te klein uit.

Door ANP - 14-1-2017, 22:03 (Update 14-1-2017, 22:04)

Vanaf de eerste minuut was het spitsuur voor de neus van doelman Warner Hahn, die tijdens de winterstop op huurbasis van stadgenoot Feyenoord overkwam. Hij was bijna een jaar uit beeld door een zware knieblessure. De grote druk die PSV meteen al in de beginfase op de Rotterdamse defensie uitoefende, leidde niet tot uitgespeelde kansen. De thuisploeg hield weliswaar het tempo hoog, zowel in de balcirculatie als in de loopacties, maar de eindpass was steeds net niet zuiver en efficiënt genoeg.

Een doelpunt van de titelhouder, die met een 4-4-2 systeem aantrad, kon in het aanhoudende overwicht echter niet uitblijven. Niet geheel toevallig kwam de openingstreffer van PSV op naam van Van Ginkel. De teruggehaalde middenvelder, die in de winterstop opnieuw werd gehuurd van Chelsea, was een voortdurende plaag voor de Rotterdamse afweer. In de 34e minuut reageerde hij attent op slecht uitverdedigen bij Excelsior: 1-0. Dankzij doelman Hahn, die onder anderen Luuk de Jong van scoren afhield, was het eenzijdige duel niet al bij de rust gespeeld.

Na de pauze liet Excelsior zich in de gestaag neervallende sneeuw even gelden. Doelman Jeroen Zoet moest zich zelfs strekken naar een fraaie vrije trap van Hicham Faik. De Rotterdamse opleving was echter van korte duur. In de 59e minuut zorgde Davy Pröpper uit een perfecte counter, met doelman Zoet en Guardado in een dienende rol, koelbloedig voor 2-0. Onder anderen Luuk de Jong en Bart Ramselaar lieten daarna nog grote kansen liggen op (minimaal) 3-0.