Dost blijft scoren voor Sporting

CHAVES - Bas Dost blijft zijn grote waarde voor Sporting Portugal bijna wekelijks bewijzen. De ranke aanvalsleider bracht in de uitwedstrijd tegen Chaves opnieuw twee treffers op zijn naam. Hij bezorgde daarmee zijn club echter geen overwinning. Het duel eindigde in 2-2 door een late gelijkmaker van Fábio Martins. Dost was toen al gewisseld. Hij ging in de 78e minuut naar de kant. Vijf minuten eerder moest ploeggenoot Rúben Semedo na zijn tweede gele kaart vertrekken.

Door ANP - 14-1-2017, 22:05 (Update 14-1-2017, 22:05)

Dost is met dertien treffers topscorer van de Portugese competitie. Hij maakte vorig weekeinde thuis tegen Feirense (2-1) ook al twee goals voor Sporting Portugal, dat na zeventien duels acht punten minder heeft dan koploper Benfica.