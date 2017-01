Bayern haalt internationals van Hoffenheim

ANP Bayern haalt internationals van Hoffenheim

MÜNCHEN - Bayern München heeft al twee versterkingen voor volgend seizoen binnen. De koploper in de Bundesliga meldde zondag de komst van Niklas Süle en Sebastian Rudy. Beide internationals worden na dit seizoen overgenomen van 1899 Hoffenheim. Rudy (26) heeft een driejarig contract getekend in München, de pas 21-jarige Süle is zelfs voor vijf jaar vastgelegd.

Door ANP - 15-1-2017, 12:25 (Update 15-1-2017, 12:25)

,,Met het contracteren van deze twee internationals investeren we in de toekomst'', liet Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge weten. ,,Sebastian Rudy is transfervrij, voor Süle zijn we een redelijk bedrag overeengekomen met Hoffenheim."

Verdedigende middenvelder Rudy noemde het ,,een droom'' om te tekenen bij Bayern München. ,,Aan de ene kant is het droevig om straks afscheid te nemen van Hoffenheim, maar het is een geweldige kans om straks uit te komen voor een van de beste clubs ter wereld'', zei Süle, de centrale verdediger die zijn opleiding genoot in Hoffenheim.