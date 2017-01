Vitesse nog zonder Büttner

ARNHEM - Aanwinst Alexander Büttner speelt zondagmiddag niet mee met Vitesse tegen FC Twente. De linksback moet nog formaliteiten afhandelen bij zijn oude club Dinamo Moskou, zei trainer Henk Fraser voor de wedstrijd tegen Fox Sports.

Door ANP - 15-1-2017, 14:49 (Update 15-1-2017, 14:49)

De 27-jarige Büttner vertrok in de winterstop bij de gedegradeerde Russische club en keerde terug in Arnhem. Fraser gaat ervan uit dat hij volgende week tegen FC Groningen kan beschikken over de verdediger. Tegen FC Twente staat routinier Arnold Kruiswijk links in de verdediging.