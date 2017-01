Van Bronckhorst blijft altijd rustig

KERKRADE - Zelfs als doelpunten lang op zich laten wachten, blijft trainer Giovanni van Bronckhorst tegenwoordig rustig zitten langs de lijn bij Feyenoord. ,,We scoren dit seizoen zó vaak in de eindfase van een wedstrijd, dat is niet voor niets. Ook nu had ik weer het vertrouwen dat de jongens dat zouden doen'', zei Van Bronckhorst zondag na de gewonnen confrontatie met Roda JC (0-2).

15-1-2017

De trainer liet Michiel Kramer wel even warmlopen, maar dirigeerde de lange reservespits ook 'gewoon' weer naar de bank toen het nog steeds 0-0 stond. Van Bronckhorst zag hoe Dirk Kuijt en Eljero Elia in de laatste twintig minuten zijn ploeg weer drie punten bezorgden. ,,Natuurlijk hoop je als trainer op snelle doelpunten, maar als die uitblijven is geduld één van onze kwaliteiten. Dat stralen we ook uit. We hebben dat hier weer aangetoond door opnieuw in de eindfase te scoren.''