ANP Ivoorkust begint met gelijkspel

OYEM - Ivoorkust is het toernooi om de Afrika Cup in Gabon maandagavond begonnen met een gelijkspel. In groep C kwam de titelverdediger tegen Togo niet verder dan 0-0. De ontmoeting kende weinig hoogtepunten. Later op de avond volgt in deze groep de ontmoeting tussen Marokko en Congo.

Door ANP - 16-1-2017, 19:06 (Update 16-1-2017, 19:06)

Bij Ivoorkust speelde Wilfried Kanon van ADO Den Haag mee in de verdediging. Voormalig Feyenoorder Salomon Kalou was ook van de partij.