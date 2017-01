Marokko onderuit tegen Congo

ANP Marokko onderuit tegen Congo

OYEM - Marokko is het toernooi om de Afrika Cup begonnen met een nederlaag. Congo was maandag met 1-0 te sterk voor het land, waar Feyenoorder Karim El Ahmadi het hele duel speelde. Congo beëindigde het duel met een man minder, na de rode kaart van Joyce Lomalisa tien minuten voor het einde.

Door ANP - 16-1-2017, 19:06 (Update 16-1-2017, 22:04)

De beslissing viel in de 55e minuut. Junior Kabananga scoorde, nadat doelman Munir Mohand zich geen raad wist met een als voorzet bedoelde inzet van Ndombe Mubele.

De strijd in groep C was eerder op de dag ook al met een verrassing begonnen. Titelverdediger Ivoorkust, met ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon, kwam tegen Togo niet verder dan een gelijkspel (0-0).