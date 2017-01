Go Ahead één duel zonder trainer De Koning

DEVENTER - Go Ahead Eagles moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Excelsior langs de lijn stellen zonder trainer Hans de Koning. De coach van de club uit Deventer werd vrijdag tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen AZ (1-3) naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie, na een akkefietje met de vierde man. De Koning accepteerde dinsdag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, een schorsing van twee wedstrijden waarvan één voorwaardelijk.

Door ANP - 17-1-2017, 10:31 (Update 17-1-2017, 10:31)

De 56-jarige trainer van Go Ahead Eagles moet zondag in Rotterdam op de tribune plaatsnemen. De Koning mag zich kort voor en tijdens de wedstrijd niet bemoeien met zijn elftal. Dat betekent dat zijn assistenten Harry Decheiver en Michel Boerebach tegen Excelsior de leiding hebben over de ploeg die onderaan staat in de eredivisie.