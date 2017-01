Zorgen om Van Dijk bij Southampton

SOUTHAMPTON - Southampton moet het woensdag tijdens de confrontatie met Norwich City in de FA Cup mogelijk stellen zonder Virgil van Dijk. De Nederlandse verdediger kampt met een lichte blessure, zei manager Claude Puel een dag voor de wedstrijd. ,,Het is afwachten of Virgil kan meedoen'', aldus de Franse trainer.

Door ANP - 17-1-2017, 14:07 (Update 17-1-2017, 14:07)

Van Dijk fungeert sinds kort als aanvoerder van Southampton. De international van Oranje heeft de band overgenomen van de Portugees José Fonte, die aast op een vertrek. Fonte staat in de belangstelling van onder meer Manchester United en Liverpool.

Southampton moet het opnieuw opnemen tegen Norwich City in de derde ronde van de FA Cup omdat het eerste duel in 2-2 eindigde. Norwich dwong toen met een doelpunt in blessuretijd een replay af. De winnaar treft Arsenal in de volgende ronde.