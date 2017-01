Ghana opent met kleine zege

ANP Ghana opent met kleine zege

PORT-GENTIL - Ghana is dinsdag met een kleine zege begonnen aan de Afrika Cup in Gabon. De finalist van de vorige editie versloeg Oeganda in Port-Gentil met 1-0. Het doelpunt van de viervoudige kampioen kwam op naam André Ayew. De aanvaller van West Ham United benutte in de 32e minuut een strafschop.

Door ANP - 17-1-2017, 19:05 (Update 17-1-2017, 19:05)

Ghana won in 1982 voor de laatste keer de Afrika Cup. Tijdens de vorige editie in 2015 verloren de Black Stars na strafschoppen van buurland Ivoorkust (9-8).

De andere wedstrijd in poule D gaat dinsdagavond tussen Mali en Egypte.