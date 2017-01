Maradona in Italiaanse Hall of Fame

FLORENCE - Diego Maradona is dinsdag in Florence in de Hall of Fame van het Italiaanse voetbal opgenomen. ,,Hier voel ik mij één met het voetbal, hier voel ik mij thuis'', sprak de 56-jarige Argentijn tijdens een ceremonie in het Palazzo Vecchio. 'Pluisje' speelde van 1984 tot 1991 bij Napoli waarmee hij in 1987 en 1990 de Italiaanse titel veroverde. Voor de fans van die club is de wereldkampioen van 1986 nog altijd een idool. Op 10 mei wordt hij tot ereburger van Napels uitgeroepen.

Door ANP - 17-1-2017, 21:25 (Update 17-1-2017, 21:25)

Maradona trad maandag in het Teatro di San Carlo in de Zuid-Italiaanse stad nog op als gastheer van een speciale show ter ere van het dertigjarige jubileum van de eerste landstitel. ,,Hier is mijn droom werkelijkheid geworden'', zei de voormalige voetbalkoning.

Maradona kon het niet laten om zijn Braziliaanse rivaal Pelé nog even een verbale draai om zijn oren te geven. ,,De prijs van een kaartje voor mijn show was 300 euro. Ik heb gehoord dat tickets voor een optreden van Pelé 200 euro kostten. Die man belandt altijd op de tweede plaats'', doelde hij op de eeuwige strijd met Pelé over wie zich de beste voetballer aller tijden mag noemen.