ANP Stuivenberg debuteert met gelijkspel

OOSTENDE - Albert Stuivenberg heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Racing Genk niet kunnen winnen. De geboren Rotterdammer zag dinsdagavond zijn Belgische ploeg in de eerste bekerwedstrijd tegen KV Oostende met 1-1 gelijkspelen. Op 31 januari is de return in de halve finales van de Belgische beker.

Door ANP - 17-1-2017, 23:01 (Update 17-1-2017, 23:01)

Genk deed zichzelf in Oostende tekort. De ploeg van de 46-jarige Stuivenberg, voormalig assistent van Louis van Gaal bij Manchester United, miste in de uitwedstrijd te veel kansen. Kevin Vandendriessche bracht in de 21e minuut de thuisclub op voorsprong. Roeslan Malinovski maakte tien minuten na de rust gelijk. De Nederlander Marco Bizot verdedigde het doel van Genk.

In de andere halve finale speelt Zulte Waregem woensdag thuis tegen Eupen.