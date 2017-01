Van As manager voetbalzaken bij ADO

DEN HAAG - Jeffrey van As is de nieuwe manager voetbalzaken van ADO Den Haag. Hij zal in ieder geval tot het einde van het seizoen aan de club verbonden blijven. Van As gaat zich volgens zijn nieuwe werkgever bezighouden met het eerste elftal, het tweede team en de verschillende jeugdploegen van de eredivisionist.

Door ANP - 18-1-2017, 12:29 (Update 18-1-2017, 12:29)

De 44-jarige Van As voetbalde van 2002 tot 2004 zestig duels voor ADO. Hij werd later scout van die club. Van As werkte tussen 2010 en 2014 als technisch directeur bij NAC Breda.