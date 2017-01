Van Basten denkt aan afschaffen buitenspel

ANP Van Basten denkt aan afschaffen buitenspel

ZÜRICH - Voormalig topschutter Marco van Basten heeft als nog prille directeur bij de wereldbond FIFA ideeën genoeg om het huidige voetbal te vernieuwen en te verbeteren. Dat blijkt eens te meer uit enkele uitspraken van hem in een interview dat het Duitse blad Sport-Bild met hem had.

Door ANP - 18-1-2017, 18:57 (Update 18-1-2017, 18:59)

Daarin zegt de oud-Ajacied onder meer dat hij in principe een afschaffing van de buitenspelregel niet uitsluit. ,,Als je geen buitenspel meer kan staan, komen er meer kansen om een doelpunt te maken'', legt de vroegere bondscoach van Oranje uit.

Van Basten, een warm pleitbezorger ook van de videoscheidsrechter, ziet tevens wel iets in de invoering van shoot-outs. Bij het WK in 2026, waaraan 48 landen mogen deelnemen, zou na elk groepsduel dat na negentig minuten gelijk is geëindigd, zo'n serie uitgevoerd moeten worden. Daaruit zou dan alsnog een winnaar kunnen komen.

Fluitje

,,Vijf pogingen voor elke ploeg. Na het fluitje van de arbiter moet een speler vanaf een afstand van 25 meter op de keeper afgaan en binnen acht seconden proberen te scoren'', zegt Van Basten hierover. Ook denkt hij aan netto speeltijd in de laatste tien minuten om tijdrekken te voorkomen.

Van Basten ziet eventueel in tijdstraffen tijdens de wedstrijd (,,strafbankje'') in plaats van gele kaarten eveneens een goed alternatief. Het verminderen van het grote aantal wedstrijden in een seizoen voor de topvoetballers staat ook op het verlanglijstje van de wereldvoetballer van 1992.

,,Ik heb met veel trainers en spelers gesproken'', liet Van Basten weten. ,,We moeten de kwaliteit in plaats van de kwantiteit verhogen. Er is momenteel te veel voetbal.''