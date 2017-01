Real Madrid opnieuw onderuit

ANP Real Madrid opnieuw onderuit

MADRID - Real Madrid is even van slag. De mondiale en Europese kampioen ging woensdagavond in de eerste bekerwedstrijd tegen Celta de Vigo op eigen veld pijnlijk onderuit: 1-2. Het was de tweede nederlaag voor de 'Koninklijke' in amper drie dagen. Zondagavond verloor Real Madrid in La Liga met 2-1 van Sevilla. Dat was de eerste verliespartij voor trainer Zinedine Zidane met Real Madrid na een Spaanse recordserie van veertig wedstrijden op rij (in alle competities) zonder nederlaag.

Door ANP - 18-1-2017, 23:43 (Update 18-1-2017, 23:43)

Celta de Vigo, de nummer acht van de ranglijst, kwam in de 64e minuut via een treffer van Iago Aspas op voorsprong. Vijf minuten later maakte Marcelo gelijk. Jonny Castro bracht een minuutje daarna de winnende goal op zijn naam. Sterspeler Cristiano Ronaldo, die de hele wedstrijd speelde, kon er niets aan veranderen. Ook Karim Benzema en Alvaro Morata stelden als invaller teleur.

De return in de kwartfinales van de Spaanse beker is volgende week woensdag in Vigo.