ANP Brands verruilt Eagles voor Samsunspor

DEVENTER - Kevin Brands verruilt Go Ahead Eagles voor Samsunspor uit het tweede Turkse niveau. De eredivisieclub uit Deventer nam de 28-jarige middenvelder afgelopen zomer over van NAC Breda, maar laat hem na een half jaar weer vertrekken, meldt de Go Ahead donderdag.

Door ANP - 19-1-2017, 13:41 (Update 19-1-2017, 13:41)

Brands speelde elf competitieduels voor de Eagles en wist daarin één keer te scoren, in de thuiswedstrijd tegen Roda JC maakte hij de 1-0.