ANP Feyenoord legt Van Beek langer vast

ROTTERDAM - Feyenoord is met de geblesseerde verdediger Sven van Beek een contractverlenging van een jaar overeengekomen. De huidige verbintenis van de 22-jarige Van Beek liep tot de zomer van 2018. De koploper uit Rotterdam meldt donderdag dat hij binnenkort een nieuw contract ondertekent met een looptijd tot medio 2019.

Door ANP - 19-1-2017, 13:54 (Update 19-1-2017, 13:54)

Van Beek speelt al vanaf de jeugdopleiding voor Feyenoord en kwam tot dusver tot 65 competitiewedstrijden. Dit seizoen kwam hij vanwege een voetblessure nog niet in actie in het eerste elftal. Op dit moment werkt hij hard aan zijn herstel en hoopt hij op korte termijn weer mee te trainen met de selectie. ,,Uit deze contractverlenging spreekt vertrouwen en het geeft mij bovendien de gelegenheid om in alle rust verder te werken aan mijn herstel'', liet Van Beek op de clubwebsite weten. ,,Sven maakt tot nu toe een moeilijk jaar door, maar we hebben er vertrouwen in dat hij op korte termijn zal terugkeren op zijn oude niveau'', aldus technisch directeur Martin van Geel.