ANP Feyenoord ongewijzigd tegen Willem II

ROTTERDAM - Feyenoord begint zaterdagavond met een ongewijzigde opstelling aan de thuiswedstrijd tegen Willem II. Trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan de spelers die zondag de basis legden voor de uitzege bij Roda JC (2-0).

Door ANP - 20-1-2017, 14:13 (Update 20-1-2017, 14:13)

Jens Toornstra start opnieuw op het middenveld. Hij vervangt Karim El Ahmadi, die met Marokko meedoet aan het toernooi om de Afrika Cup. Koploper Feyenoord verdedigt dit weekeinde een voorsprong van vijf punten op Ajax en acht punten op PSV. Beide concurrenten komen zondag pas in actie. ,,Het is fijner om die wedstrijden met een zege op zak te bekijken'', stelde Van Bronckhorst.

De trainer van Feyenoord heeft vertrouwen in een goede afloop van het duel met Willem II. ,,Thuis zijn we heel sterk en verliezen we weinig punten'', zei hij. ,,Maar we moeten het wel iedere week laten zien. Wij als groep gaan er niet van uit dat het een makkelijke wedstrijd wordt. Dat gevoel heerst niet bij ons, maar misschien wel bij andere mensen.''