Gerrard coach in jeugdopleiding Liverpool

LIVERPOOL - Steven Gerrard gaat aan de slag in de jeugdopleiding van Liverpool. Dat maakte de Engelse club vrijdag bekend op de eigen website.

Door ANP - 20-1-2017, 19:30 (Update 20-1-2017, 19:30)

De 36-jarige oud-prof krijgt als coach op het jeugdcomplex in Kirkby een 'brede rol'. De 114-voudig international begint in februari aan zijn nieuwe baan bij de jeugdopleiding, die hij zelf doorliep voordat hij zeventien jaar in de hoofdmacht speelde. Gerrard sloot zijn loopbaan af met anderhalf jaar bij LA Galaxy.

,,Het voelt alsof de cirkel rond is, terugkeren naar de plek waar het allemaal begon'', zei de voormalige middenvelder, die ook werd genoemd als hoofdtrainer bij verschillende clubs en als assistent-bondscoach van Engeland. ,,Toch is het geen beslissing gemaakt op emotie. Het gaat erom wat ik Liverpool kan bieden.''