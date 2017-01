Geen Ajax, maar AC Milan voor Deulofeu

MILAAN - De Spaanse aanvaller Gerard Deulofeu vervolgt zijn voetbalcarrière niet bij Ajax, maar bij AC Milan. De Italiaanse club meldde vrijdagavond dat het een akkoord heeft bereikt met Everton over het huren van Deulofeu. De 22-jarige vleugelspits maakt het seizoen af in Milaan.

Door ANP - 20-1-2017, 20:10 (Update 20-1-2017, 20:10)

Deulofeu was bij Everton onder manager Ronald Koeman niet verzekerd van een basisplaats. De Spanjaard, afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Barcelona, kwam dit seizoen in de Premier League elf keer in actie, waarvan vier keer als basisspeler. Naar verluidt wilde Ajax de geboren Catalaan graag huren van Everton. Trainer Peter Bosz zit dun in zijn vleugelspelers, zeker als Anwar El Ghazi ook nog vertrekt naar Lille. Ajax heeft ook interesse in de Braziliaanse tiener David Neres van São Paulo.

Deulofeu debuteerde in 2014 in de nationale ploeg van Spanje. Het bleef vooralsnog bij die ene interland.