Marokko klopt Togo op Afrika Cup

OYEM - Marokko heeft vrijdag de eerste punten gepakt op het toernooi om de Afrika Cup in Gabon. De ploeg van bondscoach Hervé Renard herstelde zich met winst op Togo (3-1) van de valse start vier dagen eerder tegen Congo, toen de Marokkaanse voetballers met 1-0 verloren. De 'Leeuwen van de Atlas' hielden door de overwinning hun kansen op een plek in de kwartfinales in eigen hand.

Door ANP - 20-1-2017, 22:13 (Update 20-1-2017, 22:13)

Marokko, het land van Feyenoorder Karim El Ahmadi, treft dinsdag titelverdediger Ivoorkust. Inzet is dan een vervolg in het toernooi. De Marokkanen staan met drie punten op de tweede plaats in groep C, achter Congo (vier). Voor Ivoorkust dreigt met twee punten uitschakeling. De regerend kampioen van Afrika moet Marokko dinsdag verslaan om in het toernooi te blijven.

Togo, dat één punt heeft, kwam vrijdag in Oyem al vroeg op voorsprong. Mathieu Dossevi rondde een snelle counter beheerst af. Dankzij rake kopballen van Aziz Bouhaddouz en Romain Saïss nam Marokko al snel het initiatief over. Youssef En-Nesyri besliste de wedstrijd in de tweede helft, met dank aan de blunderende doelman van Togo.