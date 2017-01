Everton boekt late zege bij Crystal Palace

ANP Everton boekt late zege bij Crystal Palace

LONDEN - Trainer Ronald Koeman heeft zaterdag met Everton een late zege geboekt bij laagvlieger Crystal Palace. De ploeg uit Liverpool leek lang genoegen te moeten nemen met een 0-0 bij de club uit Londen, maar drie minuten voor het einde van de officiële speeltijd bezorgde de Ierse rechtsback Seamus Coleman Everton alsnog de zege (1-0).

Door ANP - 21-1-2017, 18:17 (Update 21-1-2017, 18:17)

Koeman blijft met de zege op de zevende plek staan in de Premier League, op vijf punten van Manchester United dat zesde staat. Doelman Maarten Stekelenburg bleef bij Everton op de bank.

Andy Carroll had met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege van West Ham United bij Middlesbrough (3-1), waar Marten de Roon weer een basisplaats had. Daryl Janmaat maakte als invaller zijn rentree bij Watford in de uitwedstrijd bij Bournemouth (2-2). De rechtsback is hersteld van een liesblessure die hij eind december opliep. Patrick van Aanholt ging met hekkensluiter Sunderland ook onderuit bij West Bromwich Albion (2-0).