Real Madrid herstelt zich tegen Malaga

ANP Real Madrid herstelt zich tegen Malaga

MADRID - Real Madrid heeft zich herpakt na twee nederlagen op rij. De koploper in de Spaanse competitie won zaterdag in eigen huis met 2-1 van Malaga. Real heeft door de zege vier punten voorsprong op Sevilla en vijf op FC Barcelona. Beide ploegen komen zondag in actie.

Door ANP - 21-1-2017, 18:20 (Update 21-1-2017, 18:20)

De Madrilenen incasseerden vorige week een 2-1-nederlaag tegen Sevilla en gingen prompt ook in de Spaanse beker pijnlijk onderuit tegen Celta de Vigo (1-2). Daarvoor had de ploeg van trainer Zinedine Zidane een Spaanse recordserie van veertig wedstrijd op rij zonder nederlaag neergezet.

Sergio Ramos bracht de Madrilenen uit een corner in de 35e minuut op voorsprong met een kopbal. In de 43e minuut zorgde de aanvoerder van Real ook voor de 2-0 door bij een vrije trap zijn voet nog net tegen de bal te krijgen. In de tweede helft bracht Juanpi de spanning in de wedstrijd terug met een treffer uit de rebound, maar de gelijkmaker bleef voor de bezoekers uit.