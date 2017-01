Pastoor ergert zich aan arbitrage

ALKMAAR - Trainer Alex Pastoor van Sparta wond zich in de laatste minuten van de uitwedstrijd tegen AZ (1-1) flink op over de arbitrage. Scheidsrechter Dennis Higler besloot hem daarom naar de tribune te sturen. ,,Ik kon geen contact krijgen met de vierde official en dat irriteerde me'', legde Pastoor uit bij FOX Sports. ,,Ik had wat vragen, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Dat vond ik behoorlijk amateuristisch. Het gaat om professioneel voetbal, niet om zomaar een dagje uit.''

Pastoor was niettemin blij met het zwaarbevochten punt. ,,Het zorgde voor extra ontlading, omdat de gelijkmaker in de slotfase viel. We hebben hier 75 minuten goed gespeeld. Alleen in het eerste kwartier na de rust liepen we te veel achteruit en hielden we de bal te weinig in de ploeg. Maar we kunnen met een goed gevoel toewerken naar de bekerwedstrijd dinsdag bij FC Volendam.''

Collega John van den Brom wil juist dat zijn ploeg in de KNVB-beker, woensdag thuis tegen sc Heerenveen, revanche neemt voor de mindere wedstrijd tegen Sparta. ,,We waren het grootste deel van de wedstrijd niet bij de les. Een overwinning was te veel voor ons geweest. Sparta heeft een verdiend punt gepakt.''