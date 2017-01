Chapecoense speelt eerste duel na vliegramp

CHAPECÓ - Chapecoense heeft zaterdag voor het eerst sinds de vliegtuigcrash waarbij een groot deel van de selectie van de Braziliaanse voetbalclub om het leven kwam weer een wedstrijd gespeeld. In de eigen Arena Condá speelde de club uit het zuiden van Brazilië een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Braziliaanse kampioen Palmeiras. Het werd 2-2.

Door ANP - 21-1-2017, 21:56 (Update 21-1-2017, 21:56)

Vooraf aan de vriendschappelijke wedstrijd hielden de drie overlevenden van de tragische vliegramp de beker van de Copa Sudamericana omhoog. Doelman Jackson Follmann, die aan de gevolgen van de crash een deel van zijn been is kwijtgeraakt werd in een rolstoel het stadion binnengereden met de cup op zijn schoot. Hij werd vergezeld door ploeggenoten Neto en Alan Ruschel, die eveneens de crash overleefden.

Chapecoense was op 28 november op weg naar Medellin, waar de Brazilianen de eerste finalewedstrijd tegen het Colombiaanse Atlético Nacional zou spelen. Het vliegtuig stortte echter neer, waarbij 71 mensen om het leven kwamen. In de 71e minuut van de oefenwedstrijd volgde een groot eerbetoon voor de slachtoffers.