Van Bronckhorst koestert het resultaat

ANP Van Bronckhorst koestert het resultaat

ROTTERDAM - Natuurlijk had hij zaterdag op het spel van Feyenoord genoeg aan te merken, maar trainer Giovanni van Bronckhorst stipte na de winst op Willem II (1-0) vooral de kille cijfers aan. ,,We hebben na de winterstop zes punten uit twee wedstrijden gepakt, drie keer gescoord en twee keer de 'nul' gehouden. Daar gaat het toch om'', zei Van Bronckhorst.

Door ANP - 21-1-2017, 22:40 (Update 21-1-2017, 22:40)

De Rotterdamse trainer erkende wel dat zijn elftal tegen Willem II slordig en zonder overtuiging had geacteerd. ,,We speelden niet zoals we kunnen en moeten doen. We gaven Willem II hoop omdat we de tweede treffer maar niet maakten. Maar ondanks dat we niet speelden zoals we dat kunnen, heeft het ons geen punten gekost. We hebben weer drie belangrijke punten binnen.''

Van Bronckhorst kan zondag rustig bekijken hoe de concurrenten Ajax (op acht punten) en PSV (elf) het doen tegen respectievelijk FC Utrecht en sc Heerenveen. ,,Het belangrijkste is zelf winnen, dat hebben we weer gedaan, al ging het moeizaam. We zien wel wat de rest zondag doet.''