Schöne: moeilijk terwijl het makkelijk kon

UTRECHT - Lasse Schöne veranderde zondag met één trap van een schlemiel in een held. De Deen bezorgde Ajax met een fenomenale knal de eerste uitzege in de eredivisie op FC Utrecht in bijna acht jaar (0-1). De middenvelder deed dat zo'n twintig minuten nadat hij een strafschop wild had overgeschoten.

Door ANP - 22-1-2017, 15:45 (Update 22-1-2017, 15:45)

Schöne schreeuwde het uit van opluchting en blijdschap na zijn mooie treffer. Hij hield een hand achter zijn oor, want ook de Deen had de fans van de thuisploeg horen zingen na zijn misser vanaf elf meter. ,,Schöne bedankt'', galmde het door De Galgenwaard. ,,Ja, dat hoort er allemaal bij'', zei Schöne. ,,Die strafschop moet er gewoon in. Ik wist bijna zeker dat die doelman naar links zou duiken. Dat deed hij ook. Maar ik raakte de bal veel te hard.''

,,Dan ga je wel even door de grond'', erkende Schöne. ,,Want we moesten hier winnen, vooral na die zege van Feyenoord zaterdag op Willem II. Gelukkig heb ik de ploeg alsnog kunnen helpen. Ik raakte die bal nu wel lekker. Het was zoiets van moeilijk doen terwijl het makkelijk kon. Een penalty benutten is normaal eenvoudiger.''