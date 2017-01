Franse liga onderzoekt apengeluiden

PARIJS - De 'apengeluiden' die Nice-aanvaller Mario Balotelli vrijdag in de uitwedstrijd tegen Bastia vanaf de tribunes begeleidden, zullen worden onderzocht. De disciplinaire commissie van de Franse profliga LFP gaat de tv-beelden bestuderen, waardoor de club uit Corsica mogelijk een straf boven het hoofd hangt.

Balotelli had zich zaterdag op social media beklaagd over het racistische gedrag van een deel van de aanhang van Bastia en over het feit dat er niet tegen was opgetreden. De zender beIN Sports kwam diezelfde dag met een video van de warming-up waarop de gewraakte geluiden duidelijk te horen waren. De zender stelde dat de geluiden afkomstig waren uit het vak van de Ultra's, het vak van de fanatieke aanhang, en dat slechts enkele fans zich verbaal hadden misdragen. Volgens de krant L'Équipe ging het om een groter deel van het publiek en waren de geluiden het hele duel te horen.

Bastia liet weten zich van geen kwaad bewust te zijn.