ANP Blessuregolf treft voetbalsters in Spanje

LA MANGA - De selectie van de Nederlandse voetbalsters is flink uitgedund op het trainingskamp in Spanje. Bondscoach Sarina Wiegman moest zaterdag al afscheid nemen van Dominique Janssen (ziek) en Kelly Zeeman (hamstringblessure), zondag haakten ook Eshly Bakker (voet) en Merel van Dongen (knie) af in La Manga.

Door ANP - 22-1-2017, 20:39 (Update 22-1-2017, 20:39)

Wiegman heeft alleen Danique Kerkdijk van FC Twente opgeroepen om haar selectie weer enigszins op peil te brengen. Oranje oefent dinsdag in het nabijgelegen San Pedro del Pinatar tegen Rusland. Afgelopen vrijdag boekten de voetbalsters, die zich voorbereiden op het EK van komende zomer in eigen land, een klinkende zege op Roemenië: 7-1.