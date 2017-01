Speler Hull met hoofdblessure in ziekenhuis

LONDEN - Middenvelder Ryan Mason van Hull City is zondag met een hoofdblessure opgenomen in het ziekenhuis. De 25-jarige Engelsman knalde zondag tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Chelsea (2-0) bij een luchtduel hard met zijn hoofd tegen dat van Gary Cahill. Mason werd minutenlang behandeld op het veld en werd per brancard afgevoerd, met uit voorzorg een zuurstofmasker op.

De middenvelder is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Manager Marco Silva kon na de nederlaag op Stamford Bridge niets zeggen over de situatie van zijn middenvelder. Cahill, die er ongeschonden vanaf kwam en tien minuten voor tijd zelfs de 2-0 met het hoofd voor zijn rekening nam, leeft mee met Mason. ,,Ik probeerde de bal te koppen en daarbij knalden we met onze hoofden tegen elkaar. Ik wens hem het beste toe.''