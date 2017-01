AS Roma houdt met zege 'Juve' in het vizier

ROME - AS Roma blijft koploper Juventus in de Serie A op de hielen zitten. De ploeg van coach Luciano Spalletti won zondag met minimaal verschil van Cagliari (1-0) en heeft de achterstand op Juve weer teruggebracht tot één punt. De koploper uit Turijn heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

Door ANP - 22-1-2017, 22:53 (Update 22-1-2017, 22:53)

Met Kevin Strootman in de basis begon AS Roma vol vertrouwen tegen de middenmoter uit de serie A. De eerste twee competitiewedstrijden in 2017 werden beide met 1-0 gewonnen en afgelopen donderdag werd Sampdoria in de Coppa Italia met 4-0 opgerold.

Hoewel de thuisploeg het betere spel had, lukte het AS Roma niet dit uit te drukken in doelpunten. Pas na rust zette Edin Džeko met een intikker het verschil op het scorebord. De Bosniër zocht in de slotfase ook nadrukkelijk naar de 2-0, maar kwam niet opnieuw tot scoren. In de slotfase moest João Pedro van Cagliari nog met rood van het veld na een harde charge op Strootman.