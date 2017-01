Foor door schorsing twee duels aan de kant

ZEIST - Vitesse-speler Navarone Foor moet twee duels toekijken. De aanvaller ontving maandag een schikkingsvoorstel van drie duels uitsluiting, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. Dat werd geaccepteerd waardoor Foor het duel uit de kwartfinales van de KNVB-beker met Feyenoord mist en de competitiewedstrijd tegen AZ.

Door ANP - 23-1-2017, 14:59 (Update 23-1-2017, 14:59)

Foor had zich volgens de aanklager zaterdag in het duel met FC Groningen schuldig gemaakt aan ,,ernstig gemeen spel ten opzichte van een tegenstander''. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde hem in de 86e minuut met rood uit het veld.