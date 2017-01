Schalke organiseert afscheidsduel Stevens

ANP Schalke organiseert afscheidsduel Stevens

GELSENKIRCHEN - Huub Stevens krijgt in mei een afscheidswedstrijd bij Schalke 04. De 63-jarige Nederlander legde een klein jaar geleden het hoofdtrainerschap bij Hoffenheim neer wegens gezondheidsredenen. Schalke gunt Stevens nu een uitzwaaiduel als coach. Dat gebeurt op 21 mei, de datum dat Schalke twintig jaar terug de UEFA Cup onder leiding van Stevens won.

Door ANP - 23-1-2017, 20:43 (Update 23-1-2017, 20:43)

Stevens coacht die dag het team 'Eurofighter and Friends', dat bestaat uit spelers uit het seizoen 1996/1997, aangevuld met anderen. Youri Mulder, destijds spits van de Duitse club, doet ook mee tegen de 'Euro Allstars'. Welke spelers voor dat team gaan uitkomen, wordt later bekend.

Stevens was van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 trainer bij Schalke. In Nederland was PSV de laatste club waar de Limburger als hoofdcoach werkte.