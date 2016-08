Jorrit Croon: ’De druk lag in Rio niet op mijn schouders’

Foto ANP Jorrit Croon na zijn doelpunt tegen Duitsland, in de strijd om brons.

LEIDERDORP - Een bezoekje aan zijn vriendin, een boottochtje met vrienden. Terug van het grootste sportevenement ter wereld geniet hockeyer Jorrit Croon (18) van de kleine dingen in het leven.

Door Hielke Biemond - 27-8-2016, 8:00 (Update 27-8-2016, 8:00)

Tijdens de intensieve en vooral overweldigende aanloop naar de Olympische Spelen is hij daar weinig aan toegekomen. ,,Nu heb ik even tijd om dat in te halen’’, vertelt de international die in Rio de Janeiro opzien baarde met zijn leeftijd én zijn uitzonderlijke kwaliteiten. ,,Iedereen in mijn omgeving is hartstikke trots en...