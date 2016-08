Marco Zandbergen: eregast in Noord-Korea dankzij Taekwon-Do

Foto Hielco Kuipers Voorschotenaar Marco Zandbergen ging voor zijn zevende dan op ’bedevaart’ naar Noord-Korea: ,,Je moet er een keer zijn geweest.’’

VOORSCHOTEN - Toen Marco Zandbergen een kwarteeuw geleden zijn eerste dan in het Taekwon-Do behaalde, schoot er maar één woord door zijn hoofd: klaar.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 27-8-2016, 9:00 (Update 27-8-2016, 9:00)

,,Ja, en dat is dan toch niet zo’’, zegt de 51-jarige Voorschotenaar met een brede grijns. Deze zomer deed hij in Noord-Korea met succes examen voor zijn zevende dan. En daar blijft het niet bij, wat hem betreft. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat hij het grootmeesterschap bereikt, de negende dan. Daar is geen examen maar...