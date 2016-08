Quick Boys hoopt op Fransman

KATWIJK - Mohamed Mahmoed is per direct inzetbaar voor Quick Boys. Vrijdag kreeg de middenvelder van de KNVB te horen dat hij speelgerechtigd is.

Door Hielke Biemond - 26-8-2016, 12:52 (Update 26-8-2016, 12:52)

Het voormalig toptalent van PSV traint al langere tijd mee. In eerste instantie keurde de KNVB zijn overschrijving af, omdat die na 15 juni was gedaan. Dankzij adviezen van een jurist bracht de Katwijkse derdedivisionist de voetbalbond op andere gedachten.

Quick Boys hoopt deze maand nog op een aanvallende versterking uit het profvoetbal. De Fransman Hermann Kabasele, die heeft meegetraind, is volgens trainer Jan Zoutman een optie. ,,Maar het wordt niet makkelijk om er uit te komen over het salaris en de randvoorwaarden.’’