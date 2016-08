Fraaie dubbelslag voor Nienke van Zijp op eerste Spelen

Taco van der Eb De Oegstgeestse Nienke van Zijp won goud en zilver in Rio. .

LEIDEN - Met de medailles van Nicole Beukers en Boudewijn Roëll is de Leidse regio rijkelijk bedeeld bij het olympische roeitoernooi. In haar eentje overtrof coach Nienke van Zijp (32) dat in Rio de Janeiro. De Oegstgeestse keerde terug met een gouden en een zilveren plak.

Door Hielke Biemond - 27-8-2016, 10:00 (Update 27-8-2016, 10:00)

De serene rust in het theehuis in de Leidse Hout voelt vrijdagmiddag aangenaam aan voor Van Zijp. Ze heeft een week vol huldigingen achter de rug. De RAI, de Ridderzaal, Papendal, Aegon. En dan moet het...