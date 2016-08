FC Lisse met tien man naar remise

LISSE - Medekoploper FC Lisse leed tegen VVOG het eerste puntenverlies. Door een rode kaart voor Tom Zoontjes moest de equipe van coach Robbert de Ruiter het één helft met tien man doen. Nadat de Harderwijkers de numerieke meerderheid hadden uitgebuit, redde Niels Buijs in de slotminuten nog een punt voor geelblauw: 1-1.

Door Nick Verwoerd - 27-8-2016, 17:53 (Update 27-8-2016, 17:53)

Het fris spelende Lisse domineerde voor rust en was diverse keren dichtbij een voorsprong. De grootste scoringsmogelijkheid was voor Zoontjes. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding op Martin van Eeuwijk. VVOG-goalie Frans Koornberg keerde Zoontjes’ inzet. Vlak erna, in de slotminuut van de eerste helft, ontving de aanvoerder zijn tweede gele kaart. De Ruiter verving na rust spits Steven Olsthoorn door Justin Valk en posteerde hem op Zoontjes’ plek in de defensie. Met een mannetje minder hield Lisse tegen de nu aandringende Harderwijkers lang stand. Pas in de slotfase vond Oussama Labari een gaatje in de Lisser afweer. Buijs voorkwam daarna vlak voor tijd met een rake kopbal dat zijn ploeg met lege handen achterbleef.