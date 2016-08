Rijnvogels kansloos onderuit

HUIZEN - Ook de derde competitiewedstrijd van het seizoen heeft FC Rijnvogels niet kunnen winnen. In en tegen Huizen, net als Rijnvogels een promovendus, verloor de ploeg uit Katwijk kansloos: 4-1.

Door Patrick Moeke - 27-8-2016, 18:54 (Update 27-8-2016, 18:54)

De ploeg van trainer Hein van Heek had tot de 1-0 het beste van het spel, ook al leidde dat niet tot grote kansen. Na het eerste kwartier en de tegentreffer waren de bezoekers de weg volledig kwijt.

Kansen werden nauwelijks meer gecreëerd en nog voor de eerste drinkpauze stond het 2-0. Arno Dijkstra, de spits die net als in de bekerwedstrijd tegen AFC 34 mocht starten in de basis, schoot halverwege de eerste helft de 2-1 tegen de touwen. Helaas voor Rijnvogels stond het een minuut later alweer 3-1.

Ook in de tweede helft konden de Katwijkers geen vuist maken. Op een paar mogelijkheden van Romano van der Stoep na, kwam Rijnvogels nauwelijks meer in de buurt van de goal van Huizen. In de slotfase besloot Zakaria el Biyar de eindstand op 4-1.