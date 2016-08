Noordwijk moeizaam naar eerste winst

NOORDWIJK - Na het gelukkig verkregen punt bij Spijkenisse vorige week behaalde Noordwijk de eerste zege van het seizoen op eigen bodem. Smitshoek werd met 3-2 geklopt.

Door Hennie Kanbier - 27-8-2016, 19:54 (Update 27-8-2016, 19:54)

Overtuigend was het optreden van de ploeg van Dogan Corneille niet, maar de overwinning was over het geheel genomen wel verdiend te noemen.

Ronduit zwak was de openingsfase van de gastheer. Smitshoek kreeg twee grote kansen in de aanvangsfase, maar scoorde pas later uit een vrije trap. Noordwijk ontwaakte en kwam al snel weer op gelijke hoogte via Tjeerd Westdijk, dit na een prima aanval over de linkerflank.

Na een combinatie tussen Westdijk en Denzel James rondde de snelle aanvaller bekwaam af voor de

2-1 ruststand.

Pal na de onderbreking was het echter weer gelijk na slap ingrijpen achterin bij de titelkandidaat.

Geleidelijk aan werd Noordwijk wel sterker en kreeg het meer kansen dan de Barendrechters.

Middenvelder Diederick Hoogerwaard was de laatste, na een uithaal van een meter of vijfentwintig, die het net vond. ,,Een moeizame zege, maar een lekker begin met vier uit twee", oordeelde Corneille.