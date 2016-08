Buijs redt punt voor tiental FC Lisse

LISSE - De ene week voor even de schlemiel, een week later de held. FC Lisse-verdediger Niels Buijs kon vorig weekend bij Jong Volendam na een eigen doelpunt wel door de grond zakken en werd zaterdag daarentegen bejubeld. Met een kopbal zorgde hij er in extremis voor dat zijn tot een tiental gereduceerd team een punt overhield aan het duel met VVOG: 1-1.

Door Nick Verwoerd - 27-8-2016, 20:11 (Update 27-8-2016, 20:16)

Door de remise handhaafde Lisse zich bovenaan in de derde divisie. De equipe van coach Robbert de Ruiter maakt...