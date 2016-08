Noordwijk moeizaam naar winst op Smitshoek

Foto Taco van der Eb Noordwijker Tjeerd Westdijk geeft een speler van Smitshoek het nakijken.

NOORDWIJK- - Met meer geluk dan wijsheid pikte Noordwijk vorige week een puntje mee in en tegen Spijkenisse. Het winstpunt kreeg een vervolg met een voltreffer op eigen veld tegen Smitshoek (3-2). Geen gestolen overwinning, maar wel een die moeizaam tot stand kwam.

Door Hennie Kanbier sportredactie@leidschdagblad.nl - 28-8-2016, 11:51 (Update 28-8-2016, 11:51)

Trainer Dogan Corneille was de laatste om te ontkennen dat Noordwijk soepeltjes opereerde tegen de Barendrechters. ,,We komen makkelijk tot kansen en scoren veel goals, maar we geven anderzijds ook teveel weg. Op zich heb ik er geen moeite...