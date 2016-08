Het is iets te vaak nét niet bij Quick Boys

Foto Orange Pictures/Hans van Duijn Philippe den Hartog draait weg bnij Volendammer Jermano Lo Fo Sang.

VOLENDAM - Heel veel nét niet, werd voor Quick Boys zaterdag tegen Jong Volendam uiteindelijk helemaal niet. De ploeg kreeg na de pauze voldoende kansen om de 1-0 achterstand goed te maken, maar slaagde daar niet in.

Door Welmoed de Lang - 28-8-2016, 12:44

,,Met drie punten uit drie wedstrijden en uitschakeling in de beker hebben we geen beste seizoenstart, dat is duidelijk”, aldus aanvoerder Gerard Aafjes in de gang waar hij eerder in zijn carrière drie seizoenen rondliep. ,,Dat is al even geleden hoor. Ik denk wel tien...