Verliezend Docos klaar voor het echie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Of het Docos-coach Nico van der Salm veel zei dat zijn ploeg zojuist met 2-0 had verloren van eersteklasser ARC? ,,Ach nee, je maakt jezelf toch niet klaar voor het seizoen om de beker te winnen”, glimlachte de bevlogen Leidse trainer na de bekernederlaag. ,,Alles is gericht op de competitie. En volgens mij zijn we klaar voor de tweede klasse.”

Door Pim Scheffer - 28-8-2016, 13:04 (Update 28-8-2016, 13:04)

Natuurlijk is de wens daarin de vader van de gedachte, want ook Van der Salm erkent dat...