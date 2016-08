’Failliete inboedel’ van GHC zoekt bij ’gastvrij’ FC Rijnland naar nieuwe identiteit

Foto SPORTVIEW.NL/Rene Pieterse Lugdunummer Sem Pelmelay probeert Michael de Roode (rechts) af te stoppen.

LEIDEN - Had Michael de Roode een jaar geleden op een briefje gegeven dat hij zijn carrière bij FC Rijnland in de vierde klasse zou afsluiten en de routinier had je zonder twijfel voor gek verklaard. ,,Ik kan moeilijk met droge ogen beweren dat ik daar altijd van gedroomd heb. Maar ja, het balletje kan raar rollen.’’

Door Robert Toret sportredactie@leidschdagblad.nl - 28-8-2016, 15:10 (Update 28-8-2016, 15:10)

Het was de afgelopen weken op alle vlakken wennen voor de ’nabestaanden’ van het ter ziele gegane GHC. De Vlietclub verkeerde al enkele jaren in...