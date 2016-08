VVSB is gewend aan de tweede divisie

LIENDEN - VVSB lijkt langzamerhand van de ’schrik’ bekomen te zijn. Na een valse start in de tweede divisie, met verlies in de eerste twee duels, volgde de ploeg van Wilfred van Leeuwen de bekerzege van woensdag op met winst bij FC Lienden.

Door Joris Zandbergen - 28-8-2016, 15:37 (Update 28-8-2016, 15:38)

Woensdag won VVSB in de verzengende hitte van Hercules in de beker. ,,Die wedstrijd heeft de jongens leeg getrokken’’, zei Van Leeuwen. In het treffen hield zijn elftal echter ook voor het eerst de nul, nadat de doelpunten de...