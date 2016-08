FC Rijnvogels treft Cambuur in beker

KNVB BEKER - Rijnsburgse Boys en FC Rijnvogels hebben een ploeg uit de Jupiler League geloot in de strijd om de KNVB beker. VVSB en Katwijk treffen een lager spelende amateurploeg. De loting werd zaterdag verricht. Amateurclubs spelen automatisch thuis als een ploeg uit de eredivisie of eerste divisie wordt geloot. De wedstrijden worden op 20, 21 of 22 september verspeeld.

FC Rijnvogels treft de meest tot de verbeelding sprekende tegenstander. De Katwijkers ontvangen op De Kooltuin Cambuur Leeuwarden. De Friezen speelden vorig seizoen nog in de eredivisie en nemen een niveau lager na vijf wedstrijden de dertiende plaats in. Afgelopen vrijdag verloor Cambuur nog met 1-0 van Helmond Sport.

Voor Rijnsburgse Boys rolde een thuisduel tegen Almere City FC uit de koker. De eerstedivisieploeg volgt Cambuur op een punt op plaats veertien.

VVSB, vorig seizoen de verrassende halvefinalist, speelt in de eerste ronde uit tegen Achilles Veen. De Noordwijkerhouters, die zich afgelopen woensdag ten koste van Hercules voor het hoofdtoernooi kwalificeerden, spelen uit bij de zaterdaghoofdklasser. Achilles Veen neemt daarin de vierde plaats in met evenveel punten als Noordwijk.

Katwijk tenslotte speelt op eigen bodem tegen Harkemase Boys. De Friezen werden vorig seizoen kampioen in de hoofdklasse C en hebben na drie wedstrijden in de derde divisie zes punten, goed voor de vijfde plaats.